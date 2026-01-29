Сдюжит ли. Что может стать козырем Константина Богомолова в его педагогической работе

«Ну, вы понимаете, это называется провокатор поневоле. Я просто как бы могу сделать какую-то вещь, которая, ну, нестандартная. Я беру какой-нибудь классический текст и сижу с актерами, долго его читаю, препарирую, разбираю, ставлю спектакль. В зал приходят люди, которые читали этот классический текст, дай бог, в школе. Их представления — тридцати-, двадцатилетней давности! Они когда читали “Идиота” или “Братьев Карамазовых”? Есть знаменитый вот этот монолог Ивана. И у меня там не изменено ни слова. Приходили зрители, вполне нормальные, адекватные, образованные люди, которые читали это в детстве, когда их сознание фильтровало какой-то контент внутри романа, и спрашивали: “Константин, а зачем вы написали эту гадость?” — “Ребят, я ничего не переписывал, перечитайте роман”. Проблема в том, что у нас люди часто знакомятся с классической литературой в детском возрасте.