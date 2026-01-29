Две омских команды КВН попали в Высшую лигу по итогам сочинского фестиваля

На 37-м фестивале «КиВиН-2026», завершившемся в Сочи, сразу две наших команды — «Омская сборная» и «ВВ» — прошли отбор в Высшую лигу КВН на Первом канале. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко на своем Телеграм-канале.
Дополнительным бонусом стало вручение «Омской сборной» специального приза от Росмолодёжи.
Кроме того, Омской официальной лиге КВН впервые присвоили статус Центральной лиги Международного союза КВН — одного из ключевых уровней в иерархии клуба.
Присвоение такого статуса означает, что область теперь сможет принимать команды из других регионов и проводить соревнования общероссийского уровня, усиливая позиции региона на карте российского КВН.
Губернатор поздравил местных веселых и находчивых с выходом на новый уровень и хорошими результатами.
Ранее мы писали, что омская команда «Год за полтора» стала бронзовым призером минской Международной лиги КВН.