Россиянам хотят разрешить опаздывать на работу и учёбу во время снегопада

«Можно внести в Трудовой кодекс, что опоздание на не более двух часов в дни сильных снегопадов не является прогулом», — сказал Гриб ТАСС, добавив, что наличие чрезвычайной ситуации может быть подтверждено смс-рассылкой от МЧС.