Россиянам хотят разрешить опаздывать на работу и учёбу во время снегопада

Снегопад могут признать как уважительную причину для опоздания на работу в России. Соответствующую норму предложил закрепить в Трудовом кодексе РФ секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Можно внести в Трудовой кодекс, что опоздание на не более двух часов в дни сильных снегопадов не является прогулом», — сказал Гриб ТАСС, добавив, что наличие чрезвычайной ситуации может быть подтверждено смс-рассылкой от МЧС.
Напомним, Москву ожидают новые снегопады, которые прекратятся лишь с приходом сильных морозов до −20 градусов.
Что происходит в Москве, которая побила рекорд 30-летней давности по снегопадам, читайте здесь на KP.RU.
Нижний Новгород также переживает снежный апокалипсис, город завалило рекордным количеством снега.
В январе в Калуге также выпало почти две месячные нормы снега.