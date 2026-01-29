Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам хотят разрешить опаздывать на работу и учёбу во время снегопада

Гриб: Снегопад как ЧС должен стать уважительной причиной для опоздания.

Источник: Комсомольская правда

Снегопад могут признать как уважительную причину для опоздания на работу в России. Соответствующую норму предложил закрепить в Трудовом кодексе РФ секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

«Можно внести в Трудовой кодекс, что опоздание на не более двух часов в дни сильных снегопадов не является прогулом», — сказал Гриб ТАСС, добавив, что наличие чрезвычайной ситуации может быть подтверждено смс-рассылкой от МЧС.

Напомним, Москву ожидают новые снегопады, которые прекратятся лишь с приходом сильных морозов до −20 градусов.

Что происходит в Москве, которая побила рекорд 30-летней давности по снегопадам, читайте здесь на KP.RU.

Нижний Новгород также переживает снежный апокалипсис, город завалило рекордным количеством снега.

В январе в Калуге также выпало почти две месячные нормы снега.