Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили запретить рекламу фастфуда с участием детей

Депутат Свищев предложил запретить рекламу фастфуда с участием детей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что подготовил к внесению в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить в России рекламу фастфуда, снеков и сладких газированных напитков, в которой используются образы детей, а также анимационные персонажи, напрямую адресованные несовершеннолетним.

«Суть законопроекта: полный запрет на использование детских образов. Реклама продукции с повышенным содержанием сахара, соли, жиров — по критериям Роспотребнадзора — не сможет использовать изображения или видео с участием несовершеннолетних, включая мультипликационных героев, явно апеллирующих к детской аудитории», — сказал Свищев.

Парламентарий добавил, что законопроект сможет закрыть лазейку, когда реклама фастфуда использует «семейные» сцены или игрушки для косвенного воздействия на ребенка, минуя критическое восприятие родителей.

«Инициатива является логичным шагом в борьбе с детским ожирением и формированием культуры здорового питания с ранних лет, когда пищевые привычки только формируются», — подчеркнул он.

Как отметил Свищев, поводом для решительных мер стали тревожные данные Роспотребнадзора и Минздрава РФ о стремительном росте детского ожирения и заболеваний, связанных с неправильным питанием. По его словам, рекламные ролики, где счастливые дети «уплетают» гамбургеры или радостно открывают пачку чипсов, формируют у юного поколения ложные пищевые привычки, подменяя ценность здоровья мимолетным удовольствием.

«Это не запрет на рекламу, это запрет на циничный обман. Мы призываем детей заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, но при этом позволяем, чтобы их сознание ежедневно бомбили картинки, рекламирующие прямо противоположное. Их уязвимость не должна быть товаром в чьем-то меню. Если мы всерьез говорим о демографии и здоровье нации, то начинать надо с чистоты информационного поля вокруг наших детей. Нельзя воспитывать олимпийских чемпионов, кормя их с экрана “быстрыми углеводами”, — заключил депутат.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что ожирение имеют 480 тысяч российских школьников, заболеваемость этой болезнью выросла в 1,6 раза. Кроме того, он отмечал, что общая заболеваемость ожирением среди детей 0−14 лет с 2018 по 2024 год выросла в России на 36,1%.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше