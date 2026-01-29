В Госдуме предложили запретить рекламу фастфуда с участием детей

«Это не запрет на рекламу, это запрет на циничный обман. Мы призываем детей заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, но при этом позволяем, чтобы их сознание ежедневно бомбили картинки, рекламирующие прямо противоположное. Их уязвимость не должна быть товаром в чьем-то меню. Если мы всерьез говорим о демографии и здоровье нации, то начинать надо с чистоты информационного поля вокруг наших детей. Нельзя воспитывать олимпийских чемпионов, кормя их с экрана “быстрыми углеводами”, — заключил депутат.