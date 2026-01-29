Москвитина заявила, что женщины в РФ откладывают рождение детей из-за жадности

«Один батюшка сказал классную вещь: “Не рожают, потому что жадные”. В точку. Неужели рождённый ребёнок объест нас тарелкой супа или чего там ещё? Какие-то глупости. И даже не комфорт является основной проблемой, а наша жадность», — считает Москвитина.
По мнению президента фонда «Женщины за жизнь», закон о запрете склонения к прерыванию беременности, уже действующий в некоторых субъектах РФ, должен быть принят на федеральном уровне. Она подчёркивает, что для этого необходимо прежде всего законодательно закрепить само понятие прерывания беременности.
Ранее в РПЦ выступили за закон, который запретит склонять женщин к аборту в России. Дискуссия прошла в рамках круглого стола «О совершенствовании федерального законодательства в части защиты женщин от склонения к искусственному прерыванию беременности». Рассматривались проекты законов о внесении изменений в статью 56 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан» и Кодекс РФ об административных правонарушениях с целью установления ответственности за склонение беременной женщины к аборту. С 2023 года региональные аналоги закона действуют в 30 субъектах России. Ожидается, что федеральный закон позволит систематизировать практику и создать единую правовую защиту женщин по всей стране.
