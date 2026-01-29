Standard: В Лондоне россиянина осудили за нападение на знакомую сына Трампа

В Великобритании россиянин Матвей Румянцев был признан виновным в нападении на женщину, ключевым свидетелем стал Бэррон Трамп — младший сын президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета Evening Standard со ссылкой на решение суда.
Инцидент произошел в Лондоне в январе 2024 года. Согласно материалам дела, Бэррон Трамп разговаривал по видеосвязи с потерпевшей, когда увидел, как Румянцев наносит ей удары, после чего сам вызвал полицию.
— О, я звоню из США, мне только что позвонила девушка, знаете, ее избивают, — указано в стенограмме обращения Бэррона в полицию.
Прокурор заявила, что нападение было совершено из ревности к общению женщины с сыном Трампа. Румянцев, проживающий в Лондоне и имеющий опыт в боевых искусствах, признал, что его действия были «неправильными», но заявил, что его расстроило, что женщина «водила Бэррона за нос».
Суд признал его виновным в нанесении телесных повреждений и воспрепятствовании правосудию, приговор будет вынесен 27 марта, говорится в сообщении.
До этого в городе Пикалево Ленинградской области бывший повар нанес множественные удары ножом своему коллеге. Позднее выяснилось, что мужчина был влюблен в супругу своей жертвы и уговаривал ее бросить мужа. Но женщина не бросила своего супруга, и тот попросил повара не беспокоить их семью.