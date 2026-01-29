Росздравнадзор начал проверку больницы в Якутии, где женщина родила в холле

Ранее министерство здравоохранения региона сообщало, что роды произошли в районной больнице № 1-НЦМ. Новорождённый получил травму, однако, по данным медиков, его жизни сейчас ничего не угрожает, и за состоянием младенца организовано круглосуточное наблюдение. Женщина поступила в медучреждение уже с потугами, но сотрудники регистратуры не оказали ей необходимой помощи.