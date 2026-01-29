Ричмонд
Росздравнадзор начал проверку больницы в Якутии, где женщина родила в холле

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения начала служебное расследование в отношении больницы в Якутии, где женщина родила в холле приёмного отделения перинатального центра. Такой информацией делится РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Источник: Life.ru

Ранее министерство здравоохранения региона сообщало, что роды произошли в районной больнице № 1-НЦМ. Новорождённый получил травму, однако, по данным медиков, его жизни сейчас ничего не угрожает, и за состоянием младенца организовано круглосуточное наблюдение. Женщина поступила в медучреждение уже с потугами, но сотрудники регистратуры не оказали ей необходимой помощи.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Саха (Якутия) выясняет обстоятельства случившегося инцидента», — подтвердили в надзорном ведомстве.

Ранее Life.ru писал, что жительница Петербурга на позднем сроке беременности была госпитализирована из-за систематических преследований сталкера. По данным источника, мужчина по имени Валерий, давний знакомый женщины, на протяжении долгого времени подвергал её психологическому давлению. Он отправлял до 400 сообщений в сутки с угрозами убийства её дочери и публиковал отредактированные фотографии ребёнка.

