Решит Генштаб: бойцы РФ вышли на трудный «маршрут героев» под Запорожьем

«Этот вопрос будет решать Генштаб и верховный главнокомандующий. Если будет дана команда переправы через Днепр… Хотя там разрушено Каховское водохранилище… Все-таки Днепр — серьезная река, и противоположный берег высокий, обрывистый. Мы знаем, чего нам это стоило в годы Великой Отечественной войны. Было самое массовое награждение звездами Героев именно за форсирование Днепра. Но можно форсировать и в других местах. Во всяком случае, часть города Запорожье находится на левом берегу», — пояснил военный.