Напряжение вокруг Запорожья нарастает: российские войска находятся в непосредственной близости — всего в 12−14 км от города. Дроны и артиллерия противника уже достигают городских целей, и в украинских вооруженных силах признают наступление «сложных времен».
Бойцы РФ планомерно продвигаются к Запорожью, создавая серьезные предпосылки для штурма города. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью aif.ru описал ситуацию на запорожском фронте.
Поджимаем Запорожье с двух сторон.
Группировки «Днепр» и «Восток» наступают на Запорожье с двух сторон, отметил Дандыкин.
«Сейчас главный вопрос стоит о взятии Орехова — самого большого укрепрайона врага на подступе к Запорожью. В скором времени за него начнутся бои. Думаю, они будут продолжаться недолго, и в ближайшей перспективе мы сможем выйти к городу», — сказал он.
Производство ВСУ под угрозой.
Запорожье — крупный промышленный центр, играющий важную роль в обеспечении украинской армии. На его территории производятся беспилотники, которые затем используются для атак на российские регионы. Особое внимание Дандыкин уделил заводу «Мотор Сич».
«Завод “Мотор Сич” — это важнейший завод в регионе. Он занимался производством вертолетных двигателей, а сейчас в основном выпускает беспилотники. По нему уже наносились удары и, очевидно, будут продолжаться», — отметил Дандыкин.
В городе функционирует значительное количество промышленных предприятий, поддерживающих военно-промышленный комплекс Украины. Особую роль играют такие объекты, как металлургический комбинат «Запорожсталь», Запорожский железорудный комбинат, а также предприятия машиностроительной отрасли.
Целенаправленное воздействие на запорожские промышленные объекты способно существенно ослабить военную мощь противника.
Пресечение попыток форсирования Днепра.
Военные эксперты высказывают предположения о возможных попытках украинских сил форсировать Днепр в районе Энергодара и ЗАЭС. Василий Дандыкин заверил, что российская армия готова к такому развитию событий: «Базы речного десанта — это не препятствие для наших военных. Все они уничтожаются, как и в районе Херсона».
Относительно перспектив форсирования Днепра российскими войсками Дандыкин сказал, что решение о маневрах будет принимать Генштаб ВС РФ.
«Этот вопрос будет решать Генштаб и верховный главнокомандующий. Если будет дана команда переправы через Днепр… Хотя там разрушено Каховское водохранилище… Все-таки Днепр — серьезная река, и противоположный берег высокий, обрывистый. Мы знаем, чего нам это стоило в годы Великой Отечественной войны. Было самое массовое награждение звездами Героев именно за форсирование Днепра. Но можно форсировать и в других местах. Во всяком случае, часть города Запорожье находится на левом берегу», — пояснил военный.
Генералы НАТО бегут за Днепр.
По мере приближения российских войск к Запорожью наблюдается отток иностранных военных специалистов. Первыми сбежали наиболее ценные кадры, включая генералов.
«Генералы НАТО, наиболее ценные иностранные специалисты, вполне вероятно, уже ушли из Запорожья. А вот расходные материалы, имею в виду колумбийцы и прочие наемники, остаются на передовой. Остальные уже бежали за Днепр», — подчеркнул Дандыкин.
Этот факт косвенно свидетельствует об ухудшении положения украинских сил в районе Запорожья и усиливает позиции российской армии.