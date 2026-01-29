РФ жестко ответит на планы ВСУ провести новую тайную операции «Паутина»

Российские военный жестко ответят на очередную попытку ВСУ организовать атаку на регионы РФ по сценарию «Паутины». Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал aif.ru, каким будет ответ.
Напомним, ВС РФ сорвали очередную попытку ВСУ атаковать регионы РФ дронами по сценарию «Паутины». Противник направил к границе фуру, в кузове которой находились беспилотники.
Грузовик был замечен на границе Черниговской и Сумской областей. Российские разведчики зафиксировали передвижение цели и передали координаты. Удар по цели был нанесен из реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».
«Успех российских вооруженных сил на линии боевого соприкосновения является самым лучшим ответом на террористические атаки киевского режима. И активное продвижение российских войск подтверждает это», — отметил эксперт.
По словам Иванникова, подготовку тайной операции российским бойцам раскрыли взятые в плен офицеры ГУР Украины.
Операция «Паутина», о которой идет речь, была проведена летом 2025 года. ВСУ атаковали объекты на территории России беспилотниками, которые вылетели из грузовиков.
Ранее стало известно, что новый глава СБУ Хмара вел операцию по атакам РФ дронами из фур «Паутина».