Скульптор Следков оценил появившиеся фото бюста в честь рэпера Паши Техника

Скульптор Андрей Следков прокомментировал обновленный бюст андеграунд-легенды Паши Техника. Кадрами работы в соцсетях поделилась экс-супруга артиста Ева Карицкая.
Напомним, исполнитель скончался 4 апреля 2025 года в тайской больнице в возрасте 41 года. Сейчас Карицкая курирует создание и установку памятника на могиле рэпера. Первый вариант её разочаровал из-за отсутствия портретного сходства, поэтому скульптуру отправили на переделку. Накануне Ева показала результат этих исправлений.
«Сходство, безусловно, присутствует. Если портрет останется в формате бюста, он будет органично смотреться в камне. В случае же отливки в бронзе нижнюю часть композиции, вероятно, стоило бы решить иначе», — отметил Следков в беседе с aif.ru.
Эксперт добавил, что ситуация изменится, если портрет станет частью полнофигурной скульптуры — что само по себе звучит необычно. «В таком случае текущее решение нижней части не имеет принципиального значения… Стилистические решения остаются исключительно вопросом вкуса и авторского выбора», — подытожил Следков.
Хотя работы предстоит еще много, основная часть статуи — голова — возможно, уже закончена. На опубликованных видео заметно, что в мастерской развешены фотографии рэпера, по которым художники воссоздают лицо Техника.