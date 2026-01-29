Скульптор Следков оценил появившиеся фото бюста в честь рэпера Паши Техника

Напомним, исполнитель скончался 4 апреля 2025 года в тайской больнице в возрасте 41 года. Сейчас Карицкая курирует создание и установку памятника на могиле рэпера. Первый вариант её разочаровал из-за отсутствия портретного сходства, поэтому скульптуру отправили на переделку. Накануне Ева показала результат этих исправлений.