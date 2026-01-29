Ричмонд
Скульптор Следков оценил появившиеся фото бюста в честь рэпера Паши Техника

Скульптор Следков оценил обновленный бюст Паши Техника. Рэпер скончался 4 апреля в Таиланде.

Источник: Аргументы и факты

Скульптор Андрей Следков прокомментировал обновленный бюст андеграунд-легенды Паши Техника. Кадрами работы в соцсетях поделилась экс-супруга артиста Ева Карицкая.

Напомним, исполнитель скончался 4 апреля 2025 года в тайской больнице в возрасте 41 года. Сейчас Карицкая курирует создание и установку памятника на могиле рэпера. Первый вариант её разочаровал из-за отсутствия портретного сходства, поэтому скульптуру отправили на переделку. Накануне Ева показала результат этих исправлений.

«Сходство, безусловно, присутствует. Если портрет останется в формате бюста, он будет органично смотреться в камне. В случае же отливки в бронзе нижнюю часть композиции, вероятно, стоило бы решить иначе», — отметил Следков в беседе с aif.ru.

Эксперт добавил, что ситуация изменится, если портрет станет частью полнофигурной скульптуры — что само по себе звучит необычно. «В таком случае текущее решение нижней части не имеет принципиального значения… Стилистические решения остаются исключительно вопросом вкуса и авторского выбора», — подытожил Следков.

Хотя работы предстоит еще много, основная часть статуи — голова — возможно, уже закончена. На опубликованных видео заметно, что в мастерской развешены фотографии рэпера, по которым художники воссоздают лицо Техника.