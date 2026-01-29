Экс-солиста Spandau Ballet Дэвидсона признали виновным в изнасиловании

Бывший солист британской группы Spandau Ballet Росс Дэвидсон, известный как Росс Уайлд, был признан виновным в изнасиловании, а также в попытке изнасилования и сексуальном насилии над ещё одной женщиной, написала газета The Sun, статью которой перевёл aif.ru.
Преступление было совершено в Лондоне в 2015 году. Приговор в отношении 37-летнего Дэвидсона был вынесен после того, как он был ранее осуждён за нападения на трёх женщин.
В 2012 году мужчина связался с жертвой изнасилования, имя которой не разглашается, через приложение для знакомств. У пары начался непродолжительный роман, после которого они не общались два года.
Согласно данным следствия, в марте 2015 года Дэвидсон договорился с этой женщиной, что она приедет на выходные к нему в дом в Финчли (север Лондона). При этом потерпевшая утверждает, что когда она оказалась у певца, его «манера поведения изменилась».
По словам женщины, исполнитель стал «более напористым и агрессивным». На следующее утро она проснулась в постели и обнаружила, что Дэвидсон её изнасиловал. При этом заявление о сексуальном насилии она подала в полицию только в 2023 году, узнав, что против певца были предъявлены обвинения по аналогичным эпизодам.
Правоохранительные органы нашли в телефоне Дэвидсона видеоролик с другой женщиной, снятый на тайском острове Пхукет в декабре 2019 года. На кадрах можно было заметить, что исполнитель трогал её, когда она «спала, была неподвижна и не реагировала».
Потерпевшая, которую разыскали полицейские, рассказала, что познакомилась с Дэвидсоном во время путешествия. Она заявила, что с мужчиной у них был половой акт по обоюдному согласию. Вместе с тем, по словам женщины, на утро певец попытался её изнасиловать. В июле 2024 года суд уже выносил приговор Дэвидсону по двум случаях сексуального насилия и вуайеризме.
Напомним, в 2013 году к длительному тюремному сроку был приговорён бывший фронтмен британской рок-группы Lostprophets Иэн Уоткинс. Его осудили за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В октябре 2025 года 48-летний Уоткинс скончался после нападения, совершённого на него в тюрьме.