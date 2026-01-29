В России отменят бакалавриат и магистратуру с осени 2026 года

Переход к новой системе, по словам депутата, готовился заранее и не является резким. Обсуждение отказа от Болонской модели началось еще в 2022 году. После этого была разработана программа реформы и запущен пилотный проект в шести российских университетах, где новая система прошла апробацию. Теперь этот опыт планируется распространить на всю страну.