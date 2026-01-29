В России отменят бакалавриат и магистратуру с осени 2026 года

Форматы высшего образования «бакалавр» и «магистр» в России будут упразднены с 1 сентября 2026 года. Вместо них вводится система базового и специализированного высшего образования. Об этом сообщила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.
Согласно новой модели, базовое высшее образование будет длиться от четырех до шести лет в зависимости от направления подготовки. Следующим уровнем станет специализированное высшее образование сроком от одного до трех лет. Оно фактически заменит магистратуру и будет ориентировано на профессиональные, управленческие и исследовательские траектории.
Одним из принципиальных изменений станет расширение доступа к бюджетным местам. Если ранее выпускники специалитета не могли поступать в магистратуру на бесплатной основе, то теперь выпускники любой базовой программы смогут участвовать в конкурсах на бюджет. Аспирантура при этом выделяется в отдельный уровень профессионального образования.
Переход к новой системе, по словам депутата, готовился заранее и не является резким. Обсуждение отказа от Болонской модели началось еще в 2022 году. После этого была разработана программа реформы и запущен пилотный проект в шести российских университетах, где новая система прошла апробацию. Теперь этот опыт планируется распространить на всю страну.
Особое значение новая модель, как отмечается, имеет для инженерных и наукоемких специальностей. Такие направления требуют более глубокой и целостной подготовки, которая часто не укладывается в формальные рамки четырехлетнего бакалавриата.
Изменения связаны и с запросами рынка труда. Действующая система все чаще приводит к разрыву между полученными в вузах знаниями и реальными потребностями работодателей. В результате компании вынуждены доучивать молодых специалистов уже на рабочем месте. Новая модель должна дать университетам больше свободы в формировании программ при сохранении фундаментальной базы.
При этом реформы не затронут студентов, которые уже обучаются в вузах. Они завершат учебу по тем программам, на которые поступали. Новая система начнет действовать для абитуриентов с 2026—2027 учебного года, чтобы переход прошел поэтапно и без сбоев.
