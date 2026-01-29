В Омской области кадровый центр помог найти работу молодому бойцу СВО

В Кадровом центре ему рассказали о мерах господдержки, помогли составить резюме, подать заявление на содействие в трудоустройстве, разработали индивидуальный план, который помог найти то самое место работы, которое он хотел. У соискателя уже были водительские права, и в текущем январе ему нашли подходящую вакансию водителя в компании «Абиком».