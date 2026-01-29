В Омской области кадровый центр помог найти работу молодому бойцу СВО

Вопросы трудоустройства участников СВО и членов их семей находятся на контроле губернатора Виталия Хоценко, об этом напомнил областной минтруд, рассказав о новом примере устройства на работу человека, прошедшего боевые действия с формированиями киевского режима.
Ростислав Барлыбаев — 21-летний участник специальной военной операции. После боевых ранений он был комиссован и вернулся домой. В конце октября парень обратился в Кадровый центр Таврического района, чтобы вернуться к мирной жизни. Ростислав искал вакансию водителя.
В Кадровом центре ему рассказали о мерах господдержки, помогли составить резюме, подать заявление на содействие в трудоустройстве, разработали индивидуальный план, который помог найти то самое место работы, которое он хотел. У соискателя уже были водительские права, и в текущем январе ему нашли подходящую вакансию водителя в компании «Абиком».
«Так в деревне Веселые Рощи началась мирная жизнь ветерана СВО Ростислава Барлыбаева. Его труд важен, он снова помогает людям», — отметила пресс-служба областного минтруда.
В ведомстве напомнили, что в области действует программа поддержки участников спецоперации. Кадровый центр помогает героям вернуться к мирной жизни и найти новую работу. В 2025 году за помощью в Кадровый центр обратились 430 участников СВО и членов их семей, более 290 были трудоустроены карьерными консультантами.
