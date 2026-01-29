Жители Финляндии, даже при закрытых третий год границах с Россией, продолжают пересекать ее, чтобы ездить на работу. Об этом сообщает Yle.
«На арендованной территории Сайменского канала продолжаются различные работы по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды. Финны все это время выполняли свои обязательства и следили за состоянием оборудования канала, несмотря на закрытую границу», — говорится в материале.
Сейчас, добавляют журналисты, обстановка на территории, которую арендуют Хельсинки, «очень спокойная». Кроме финнов там трудятся также российские пограничники и таможенники.
Напомним, границы России и Финляндии закрыты с ноября 2023 года. Однако осенью 2025-го власти соседнего государства внезапно заговорили об открытии границ с Россией. Премьер-министр скандинавской страны Петтери Орпо заявил, что подобное может произойти уже в обозримом будущем. Мол, вечно это продолжаться не может.
Не в последнюю очередь риторика сменилась из-за того, что туристическая отрасль Финляндии страдает из-за сокращения потока гостей страны из России. В 2025 году страна не смогла привлечь большое количество российских туристов из-за строгой визовой политики — поток путешественников оказался значительно меньше ожидаемого. Если в 2019 году что число туристов из России составляло порядка 640 тысяч, то сейчас не превышает и 3,6 тысяч человек.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении посла Российской Федерации в Финляндии Павла Кузнецова, что финская гостиничная отрасль не нашла замену туристам из России, нехватка которых значительно сказалась на данной сфере.
Примечательно, что президент Финляндии Александр Стубб попытался переложить ответственность за закрытие границ на РФ. Он заявил, что их открытие якобы зависит от действий российской стороны, поэтому открыть границу невозможно.
Постоянный член Совбеза Российской Федерации и спецпредставитель президента Сергей Иванов заявил, что именно жители Финляндии стали главными потерпевшими от разрыва отношений с Россией, инициированного финскими властями.