«Несмотря на закрытую границу»: журналистов удивило поведение финнов в отношении России

Не в последнюю очередь риторика сменилась из-за того, что туристическая отрасль Финляндии страдает из-за сокращения потока гостей страны из России. В 2025 году страна не смогла привлечь большое количество российских туристов из-за строгой визовой политики — поток путешественников оказался значительно меньше ожидаемого. Если в 2019 году что число туристов из России составляло порядка 640 тысяч, то сейчас не превышает и 3,6 тысяч человек.