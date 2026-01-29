В России увеличат пособие по уходу за ребенком: что изменится с февраля

«Верхняя граница пособия и в этом случае ориентация на максимальный размер дневного заработка, который в текущем году будет 6 827,4 рубля. Тогда калькуляция ежемесячного пособия в максимальном варианте будет исходить из методики: 207 552,96×40%, то есть 83 021,18 рубля», — сказал экономист в интервью РИА Новости.