В России увеличат пособие по уходу за ребенком: что изменится с февраля

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет после индексации с 1 февраля составит 83 тысячи рублей. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
«Верхняя граница пособия и в этом случае ориентация на максимальный размер дневного заработка, который в текущем году будет 6 827,4 рубля. Тогда калькуляция ежемесячного пособия в максимальном варианте будет исходить из методики: 207 552,96×40%, то есть 83 021,18 рубля», — сказал экономист в интервью РИА Новости.
Гиринский объяснил, что коэффициент 0,4 отражает то, что пособие составляет 40% от заработка. Сумма 207 552,96 рубля получается умножением дневного дохода на количество дней в месяце.
Для безработных сумма пособия составляет чуть более 10 тысяч рублей в месяц. Экономист уточнил, что при этом важно соблюдение условий нуждаемости в соответствии с методикой Соцфонда России.
