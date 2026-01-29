Ричмонд
В России увеличат пособие по уходу за ребенком: что изменится с февраля

С февраля максимальное пособие по уходу за ребенком составит 83 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет после индексации с 1 февраля составит 83 тысячи рублей. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«Верхняя граница пособия и в этом случае ориентация на максимальный размер дневного заработка, который в текущем году будет 6 827,4 рубля. Тогда калькуляция ежемесячного пособия в максимальном варианте будет исходить из методики: 207 552,96×40%, то есть 83 021,18 рубля», — сказал экономист в интервью РИА Новости.

Гиринский объяснил, что коэффициент 0,4 отражает то, что пособие составляет 40% от заработка. Сумма 207 552,96 рубля получается умножением дневного дохода на количество дней в месяце.

Для безработных сумма пособия составляет чуть более 10 тысяч рублей в месяц. Экономист уточнил, что при этом важно соблюдение условий нуждаемости в соответствии с методикой Соцфонда России.

Ранее в Общественной палате предложили повысить возраст участников программы «Молодая семья» до 40 лет. Эта мера расширит круг получателей государственной поддержки и предоставит большему числу семей шанс улучшить свои жилищные условия.