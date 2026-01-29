Синоптик Ильин: 20-градусные морозы вернутся к предстоящим выходным

Двадцатиградусные морозы вернутся в Москву в ближайшие выходные, сообщил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
В пятницу, 30 января, в Москве ночью местами пройдет небольшой снег, столбики термометров покажут −18… −16°.
«Днем преимущественно без осадков, температура −15… −13°. Ветер северный 5−10 м/с. Гололедица», — уточнил Ильин.
В Московской области также местами выпадет небольшой снег. Температура ночью −19… −14°, днем −17… −12°.
«В субботу, 31 января, температура ночью −25…-20°, днём −21…-16°. В воскресенье, 1 февраля, временами ожидается снег. Температура ночью −26…-21°, днём −24…-19°», — добавил синоптик.
Ранее сообщалось, что суточный рекорд по осадкам зафиксирован в Москве 27 января.