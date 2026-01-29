Высокопоставленные офицеры НАТО стали убегать из города Запорожья по мере приближения российских войск, заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Генералы НАТО, наиболее ценные иностранные специалисты, вполне вероятно, уже ушли из Запорожья. А вот расходные материалы, имею в виду колумбийцы и прочие наемники, остаются на передовой. Остальные уже бежали за Днепр», — сказал Дандыкин.
Российские военные приближаются к городу Запорожье. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что войска находятся на удалении 12−14 км от южных и юго-восточных окраин облцентра.
В ВСУ заявили, что продвижение российских войск к городу Запорожье грозит большими проблемами украинским боевикам в нем.