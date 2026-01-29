Ричмонд
Эксперт объяснил странный выход Долиной на публику впервые после скандала

28 января Долина пришла на похороны режиссера Александра Олейникова. Во время разговора с журналистами певица заплакала.

Источник: Аргументы и факты

Появившаяся без макияжа на похоронах режиссера Александра Олейникова певица Лариса Долина испытывает огромное горе, сообщил в беседе с aif.ru профайлер Руслан Панкратов.

Напомним, 28 января в Москве прошла церемония прощания с Олейниковым. Долина после длительных судебных разбирательств из-за спорной пятикомнатной квартиры в Хамовниках поговорила с журналистами и расплакалась, отвечая на вопросы.

Панкратов, комментируя соответствующую видеозапись, отметил, что эмоции певицы были настоящими.

«Для артистки её уровня, привыкшей к камерам, выйти к журналистам без макияжа — исключение. Бледное, усталое лицо, отсутствие грима, потухший взгляд указывают на то, что имиджевый контроль практически выключен, социальный фасад “звезды” провисает. В сочетании с недавним скандалом и многомесячным давлением со стороны СМИ это выглядит как момент, когда личное горе оказывается сильнее страха и расчёта: человек перестаёт вкладываться во внешний образ, потому что все ресурсы уходят на удержание внутренней целостности», — пояснил эксперт.

Специалист добавил, что в речи Долиной не прослеживаются маркеры обмана, что говорит о ее искренности.

«Общее состояние Долиной в момент интервью можно описать как острое горе на фоне накопленного хронического стресса от медийного давления. И, наконец, парадокс: человек, который месяцами отгораживался от журналистов, выходит к ним именно на похоронах, причём в максимально уязвимом виде. В совокупности речевые, эмоциональные и поведенческие признаки складываются в цельную картину подлинного, несыгранного горя. Признаков симуляции, сознательной игры на камеру не видно», — подчеркнул Панкратов.

Квартирный скандал, о котором идет речь, завершился лишь 19 января — после долгих месяцев судебных разбирательств. Долина продала квартиру Полине Лурье летом 2024 года, а позже сообщила, что действовала под влиянием мошенников и попыталась вернуть жилье.

В конце 2025 года Верховный суд РФ встал на сторону Лурье, а артистку обязали выехать из квартиры.

Ранее юрист назвал неожиданную причину затягивания выселения Долиной из квартиры.