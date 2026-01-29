Reuters: Недалеко от аэропорта Ниамея прогремели взрывы и звуки стрельбы

Очевидцы сообщили о звуках взрывов и непрекращающейся стрельбе в районе аэропорта Ниамея. В социальных сетях появились видео, на которых запечатлены вспышки, освещающие ночной город, однако Reuters не подтверждает подлинность этих кадров. Официальной информации о возможных причинах инцидента не сообщается.