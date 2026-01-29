Reuters: Недалеко от аэропорта Ниамея прогремели взрывы и звуки стрельбы

В Ниамее, столице африканского государства Нигер, раздались звуки стрельбы и взрывы. Об этом стало известно в четверг, 29 января.
По данным агентства Reuters, интенсивная перестрелка, продолжавшаяся более часа, произошла недалеко от международного аэропорта города.
Очевидцы сообщили о звуках взрывов и непрекращающейся стрельбе в районе аэропорта Ниамея. В социальных сетях появились видео, на которых запечатлены вспышки, освещающие ночной город, однако Reuters не подтверждает подлинность этих кадров. Официальной информации о возможных причинах инцидента не сообщается.
4 января боевики убили в поселке на севере Нигерии около 30 жителей. Атаке подверглось село Касуван-Даджи, которое находится на территории штата Нигер. Боевики приехали туда на мотоциклах, после чего открыли беспорядочную стрельбу.
В ноябре злоумышленники напали на школу Святой Марии в штате Нигер. Пока ни одна местная группировка не взяла на себя ответственность за это преступление.
20 апреля в штате Бенуэ в центральной части Нигерии также произошло нападение боевиков, в результате которого погибли более 50 человек. Местный губернатор обвинил в содеянном группу скотоводов.