Ледовую переправу на Ольхон планируют открыть с 12 февраля 2026 года

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что лед на Малом Море уже прочный: толщина более 55 сантиметров. Протяжённость региональной дороги Баяндай — Еланцы — Хужир составит около 11 километров. По льду Байкала на Ольхон можно будет ездить, пока погода хорошая и лед крепкий. Обычно переправу закрывают ориентировочно в середине марта.