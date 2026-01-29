Ледовую переправу на Ольхон планируют открыть с 12 февраля 2026 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
— Дорога будет начинаться в поселке Куркут и протянется до залива Иркутская губа, — уточнили в ведомстве.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что лед на Малом Море уже прочный: толщина более 55 сантиметров. Протяжённость региональной дороги Баяндай — Еланцы — Хужир составит около 11 километров. По льду Байкала на Ольхон можно будет ездить, пока погода хорошая и лед крепкий. Обычно переправу закрывают ориентировочно в середине марта.
Водителям следует помнить о необходимости соблюдения скорости на льду. Также остановка на ледовой дороге может привести к опасным ситуациям, а выезд за пределы обозначенной трассы грозит серьезными последствиями.