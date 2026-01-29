Суд в Киеве снял электронный браслет с бывшего главы «Укрэнерго» Кудрицкого

Суд продлил меру пресечения ещё на два месяца. Кудрицкий обязан сдать загранпаспорт, являться по вызову следствия и не контактировать со свидетелями. Также сохраняется возможность внесения залога в размере 7 млн гривен, что составляет около 164 тыс. долларов.
Ранее Кудрицкого задержали сотрудники Государственного бюро расследований. Следствие инкриминирует ему мошенничество в особо крупных размерах и легализацию средств, полученных преступным путём. По версии правоохранительных органов, экс-глава «Укрэнерго» и бизнесмен Игорь Гринкевич могли завладеть средствами госкомпании при проведении тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы в 2018 году.
В октябре суд избрал Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога, который позже внесли. Сам он заявлял, что власти пытаются возложить на него ответственность за недостаточную подготовку энергосистемы страны к зимнему периоду.
Ранее глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко признал наличие невосполнимого дефицита в энергосистеме Украины. По его словам, страна столкнулась с острой нехваткой мощности, которую невозможно покрыть ни за счёт собственной генерации, ни за счёт импорта электроэнергии. Он отмечал, что ресурсы для стабилизации ситуации остаются ограниченными, а нагрузка на сеть сохраняется на критическом уровне. Представители энергетического сектора предупреждали о риске регулярных и продолжительных отключений. В отрасли также указывали на сложности с восстановлением инфраструктуры на фоне повреждений и ограниченных финансовых возможностей.
