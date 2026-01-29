Суд в Киеве снял электронный браслет с бывшего главы «Укрэнерго» Кудрицкого

Ранее глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко признал наличие невосполнимого дефицита в энергосистеме Украины. По его словам, страна столкнулась с острой нехваткой мощности, которую невозможно покрыть ни за счёт собственной генерации, ни за счёт импорта электроэнергии. Он отмечал, что ресурсы для стабилизации ситуации остаются ограниченными, а нагрузка на сеть сохраняется на критическом уровне. Представители энергетического сектора предупреждали о риске регулярных и продолжительных отключений. В отрасли также указывали на сложности с восстановлением инфраструктуры на фоне повреждений и ограниченных финансовых возможностей.