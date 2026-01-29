Ричмонд
Под Омском зафиксирован ещё один очаг бешенства

Заражённое животное найдено в деревне Нива, карантин продлится до конца марта 2026 года.

Источник: Om1 Омск

В Омской области зарегистрирован новый очаг бешенства среди животных. По данным Главного управления ветеринарии региона, заражённое животное было найдено в деревне Нива Омского района. В связи с этим в деревне введён карантин, который продлится до 30 марта 2026 года.

В зоне карантина будут предприняты специальные ветеринарные и профилактические меры для предотвращения распространения заболевания. Это включает в себя контроль за животными, вакцинацию и другие меры безопасности.

Напоминаем, что карантин по бешенству продолжает действовать также в нескольких других районах Омской области и в Кировском округе города Омска. Власти призывают жителей соблюдать осторожность и не контактировать с бездомными животными.