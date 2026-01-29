Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский и его окружение создали себе VIP-условия со светом и отоплением

Политолог Скачко рассказал о VIP-условиях со светом и отоплением, которые устроили себе Зеленский и его окружение в Киеве на фоне надвигающейся гуманитарной катастрофы в стране.

Источник: Аргументы и факты

Политолог Владимир Скачко объяснил aif.ru, почему в зданиях Офиса президента Украины и Верховной рады, в отличие от домов обычных граждан, всегда светло и тепло.

Как он отметил, на Банковой и Грушевского функционирует VIP-система для подачи электроэнергии для чиновников.

«VIP-система для отопления зданий Офиса президента и Верховной рады, а также подачи туда электроэнергии существует еще со времен Киевского военного округа и ЦК Компартии Украины. Создана сеть со всеми необходимыми устройствами, механизмами для автономного проживания нардепов без дефицита тепла, воды, электричества и прочего. Организованы также VIP-комнаты, где политики могут отдыхать, проводить время и никуда не выходить. Это хорошие здания. Оно не новые, но в нем можно долго жить», — сказал Скачко.

«Поэтому и получаются эти курьезные “видосики”, когда Зеленский, проводя совещание о катастрофе в Киеве, якобы сидит во тьме, а все его собеседники в свете. Равно как теплом и светом обеспечен Буковель — курорт, где дети, жены и родственники украинских чиновников отдыхают от тягот и лишений войны», — добавил политолог.

При этом Скачко исключил вероятность того, что киевляне, уставшие от отсутствия тепла и света, пойдут на штурм Офиса Зеленского.

«Для того чтобы натравить людей на здания администрации президента, Верховной Рады или правительства, как это было, например, в 2004 году или в 2014 году, необходимы четкие организованные действия: с финансированием, завозом в Киев ландскнехтов и политических гастарбайтеров, шин для сожжения, дубинок, оружия. Такого на Украине сейчас нет», — сказал эксперт.

Скачко констатировал, что за все годы существования киевского режима не было ни одного организованного антивоенного выступления, направленного на свержение Зеленского. Лишь возникают стихийные бунты с целью заставить власти не допустить гуманитарную катастрофу.

«Взорвалось в Хмельницком — задушили протест, потом в Кривом Рогу, потом в Киеве, потом во Львове. “Тришкин кафтан” натягивают на прохудившиеся места и удерживают всех», — подытожил Скачко.

Ранее политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров заявил, что акции, в ходе которых жители Кривого Рога перекрывают автомобильные дороги и трамвайные пути из-за отсутствия тепла и света в их домах, являются прямым посылом Зеленскому.