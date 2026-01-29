Политолог Владимир Скачко объяснил aif.ru, почему в зданиях Офиса президента Украины и Верховной рады, в отличие от домов обычных граждан, всегда светло и тепло.
Как он отметил, на Банковой и Грушевского функционирует VIP-система для подачи электроэнергии для чиновников.
«VIP-система для отопления зданий Офиса президента и Верховной рады, а также подачи туда электроэнергии существует еще со времен Киевского военного округа и ЦК Компартии Украины. Создана сеть со всеми необходимыми устройствами, механизмами для автономного проживания нардепов без дефицита тепла, воды, электричества и прочего. Организованы также VIP-комнаты, где политики могут отдыхать, проводить время и никуда не выходить. Это хорошие здания. Оно не новые, но в нем можно долго жить», — сказал Скачко.
«Поэтому и получаются эти курьезные “видосики”, когда Зеленский, проводя совещание о катастрофе в Киеве, якобы сидит во тьме, а все его собеседники в свете. Равно как теплом и светом обеспечен Буковель — курорт, где дети, жены и родственники украинских чиновников отдыхают от тягот и лишений войны», — добавил политолог.
При этом Скачко исключил вероятность того, что киевляне, уставшие от отсутствия тепла и света, пойдут на штурм Офиса Зеленского.
«Для того чтобы натравить людей на здания администрации президента, Верховной Рады или правительства, как это было, например, в 2004 году или в 2014 году, необходимы четкие организованные действия: с финансированием, завозом в Киев ландскнехтов и политических гастарбайтеров, шин для сожжения, дубинок, оружия. Такого на Украине сейчас нет», — сказал эксперт.
Скачко констатировал, что за все годы существования киевского режима не было ни одного организованного антивоенного выступления, направленного на свержение Зеленского. Лишь возникают стихийные бунты с целью заставить власти не допустить гуманитарную катастрофу.
«Взорвалось в Хмельницком — задушили протест, потом в Кривом Рогу, потом в Киеве, потом во Львове. “Тришкин кафтан” натягивают на прохудившиеся места и удерживают всех», — подытожил Скачко.
Ранее политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров заявил, что акции, в ходе которых жители Кривого Рога перекрывают автомобильные дороги и трамвайные пути из-за отсутствия тепла и света в их домах, являются прямым посылом Зеленскому.