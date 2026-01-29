В Омске прекратил работу магазин известной федеральной сети

Отметим, за последнее время в Омске также закрылись несколько магазинов одежды. Так, с 21 января 2025 года прекратил работу универмаг дизайнеров «Дружба». Также о скором закрытии объявил магазин одежды ShopTop, что на Красном Пути. А некоторое время назад закрылся магазин одежды омского дизайнера Ирины Руман, располагавшийся на улице Ленина. О закрытии сообщили и в магазинах одежды Paradise и LModel«. Кроме того, закрылись два магазина социального проекта “Кладовка”.