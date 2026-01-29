Ричмонд
В Омске прекратил работу магазин известной федеральной сети

В Омске закрылся один из магазинов известной федеральной сети «Монро», располагавшийся по проспекту Карла Маркса, 45. Как указывает сервис «Яндекс. Карты», магазин больше не работает.

Источник: РИА "Новости"

Филиал торговой сети на Маркса проработал почти 19 лет. Однако теперь помещение пустует и предлагается в аренду. Причина закрытия магазина неизвестна.

При этом, по данным сервиса «2ГИС», больше не работает и точка, располагавшаяся в ТК «Октябрь» по улице Серова.

Вместе с тем в Омске продолжают работать еще несколько магазинов сети «Монро».

Отметим, за последнее время в Омске также закрылись несколько магазинов одежды. Так, с 21 января 2025 года прекратил работу универмаг дизайнеров «Дружба». Также о скором закрытии объявил магазин одежды ShopTop, что на Красном Пути. А некоторое время назад закрылся магазин одежды омского дизайнера Ирины Руман, располагавшийся на улице Ленина. О закрытии сообщили и в магазинах одежды Paradise и LModel«. Кроме того, закрылись два магазина социального проекта “Кладовка”.