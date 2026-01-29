В Ростовской области в ночь на 29 января силы ПВО отразили воздушную атаку

В Ростовской области в ночь на 29 января отразили воздушную атаку. Об этом информирует в телеграм-канале донской губернатор Юрий Слюсарь.
— Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в г. Каменске-Шахтинском и в Каменском районе, — говорится в сообщении.
По словам главы региона, беспилотная опасность сохраняется, поэтому жителям нужно быть осторожными.
Напомним, что ночью и утром 28 января силы ПВО сбили вражеские дроны в Азовском и Чертковском районах.
