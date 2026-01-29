В Башкирии на последние дни января прогнозируют снегопады и метел

В конце января погода в Башкирии будет ветреной и снежной. Республиканский гидрометцентр опубликовал подробный прогноз на оставшиеся дни месяца.
Сегодня, 29 января, местами пройдет снег, на севере республики возможен более сильный снегопад. В отдельных районах ожидается низовая метель. Ветер южный и юго-западный, умеренный, с порывами до сильного. Днем столбики термометров покажут −5,-10.
В пятницу, 30 января, на севере республики прогнозируется снег, местами сильный, метель и гололед. На дорогах вероятны снежные заносы и гололедица. На юге Башкирии существенных осадков не ожидается. Ветер южный, умеренный, местами с сильными порывами. Ночью будет −8,-13 градусов, днем — −3,-8.
Погодные условия в северной половине республики в субботу, 31 января, останутся сложными: снег, метель, гололед и снежные заносы на дорогах. На юге осадков почти не будет. Ветер южный, умеренный, с отдельными сильными порывами. Температура сохранится на уровне −8,-13 ночью и −3,-8 днем.
