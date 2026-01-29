В Башкирии на последние дни января прогнозируют снегопады и метел

Погодные условия в северной половине республики в субботу, 31 января, останутся сложными: снег, метель, гололед и снежные заносы на дорогах. На юге осадков почти не будет. Ветер южный, умеренный, с отдельными сильными порывами. Температура сохранится на уровне −8,-13 ночью и −3,-8 днем.