Смерть на Бали: звавшего на помощь россиянина нашли мертвым в отеле

Роман переехал жить в район Убуду на Бали в июне прошлого года. С тех пор он проживал в одном и том же номере, ежемесячно продлевая аренду. Никаких странностей местные жители за ним не замечали, однако за несколько часов до смерти произошел необычный инцидент.