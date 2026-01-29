Смерть на Бали: звавшего на помощь россиянина нашли мертвым в отеле

Звавшего на помощь 41-летнего российского туриста нашли мертвым в гостиничном номере на острове Бали утром 27 января. Всю ночь в его комнате горел свет, который и насторожил соседей.
Что известно о странном поведении россиянина и как местные врачи прокомментировали его смерть — в материале aif.ru.
Сидел в позе лотоса, а утром — умер.
Странная смерть туриста Романа встревожила не только жителей острова Бали, но и всех россиян, среди которых сейчас ищут родственников скончавшегося мужчины.
Роман переехал жить в район Убуду на Бали в июне прошлого года. С тех пор он проживал в одном и том же номере, ежемесячно продлевая аренду. Никаких странностей местные жители за ним не замечали, однако за несколько часов до смерти произошел необычный инцидент.
Очевидцы утверждают, что вечером 26 января Роман находился в своем номере и позвал на помощь. Когда к нему зашли, мужчина спокойно сидел со скрещенными ногами в позе лотоса. Никакая опасность в тот момент ему не угрожала.
Всю ночь в его комнате горел свет, что, по сообщениям местных, их насторожило. Вероятно, раньше таких ситуаций не было.
Утром во вторник, 27 января, соседи зашли проверить номер Романа. Его нашли мертвым. Тело лежало лицом вниз. Следов насильственной смерти на трупе обнаружено не было.
Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев, сообщили, что в момент обнаружения тело Романо уже начало синеть.
Ищут родственников для транспортировки тела.
Тело российского туриста доставили в морг местной больницы Ari Canti. В медучреждении aif.ru сообщили, что вскрытие еще не делали, поэтому точные причины смерти пока не известны.
«В настоящее время тело Романа хранится в морозильной камере нашего морга. Что касается причины смерти, мы не можем ее установить, поскольку его осматривал врач из другой клиники, а вскрытие еще не проводилось», — сообщили в больнице.
Представители больницы сейчас пытаются выйти на контакт с родственниками или знакомыми Романа, чтобы обсудить детали о транспортировке тела.
«Сейчас мы ожидаем контактов с его семьей, которая будет решать административные вопросы», — пояснили в медучреждении.
Смертельный остров.
Бали — излюбленное место у российских туристов, однако приезжают сюда чаще не на кратковременный отпуск, а на полноценное проживание. В основном это обусловлено длительным и дорогостоящим перелетом.
Но жизнь у океана в дальней части Юго-Восточной Азии не так проста для российского туриста как кажется. Местные климат, пища, животные — все это для обычного россиянина является диковинкой. Нередко это приводит к трагическим последствиям.
В декабре прошлого года 30-летняя россиянка Ксения погибла во время наводнения на острове. Женщина пересекала мост на мотоцикле, когда поток воды смыл ее с переправы.
Тело россиянки позже обнаружили под переправой, оно застряло в водопропускной трубе. Погибшая родом из Свердловской области, города Ревда. В юности она переехала в Санкт-Петербург, а позже — в Москву.
На Бали Ксения приехала на временную «зимовку» с середины октября. Каждый день девушка делилась в соцсетях яркими фотографиями с отдыха. Родственники после ее гибели вынуждены были собирать деньги на транспортировку тела с острова в Россию.
Умер от укуса змеи.
Еще один россиянин Андрей Бородин скончался на Бали после укуса ядовитой змеи. Мужчина умер 22 ноября прошлого года. До этого целый месяц он находился в коме.
Россиянин почувствовал себя плохо 14 октября, но не отнесся к этому серьезно, подумав, что заболел. 19 числа его госпитализировали в тяжелом состоянии. Вскоре он впал в кому.
Врачи долгое время не могли поставить диагноз и думали, что мужчина отравился алкоголем. В дальнейшем на его руке нашли след от укуса змеи. Из-за тяжелого состояния транспортировать Андрея в РФ было нельзя.
Уже после его смерти друзья собрали деньги на транспортировку тела.
Ранее стало известно, что умершая экс-помощница Гладкова после Белгорода жаловалась на головные боли.