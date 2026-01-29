«Пока там все не разбежались»: В Совфеде призвали предпринять срочные и кардинальные меры для спасения «Почты России»

Первый замглавы комитета СФ Иван Абрамов отметил, что программа, предложенная Советом палаты по модернизации отделений, находящихся в региональной и муниципальной собственности на условиях софинансирования с регионами, не принята. Не проработан вопрос о софинансировании регионами модернизации объектов, находящихся в собственности «Почты России». Есть масса примеров, где регионы берут на себя ремонт некоторых отделений.