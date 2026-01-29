«Пока там все не разбежались»: В Совфеде призвали предпринять срочные и кардинальные меры для спасения «Почты России»

28 января в Совете Федерации обсудили проблемы, существующие в работе «Почты России». По итогам обсуждения темы с участием главы акционерного общества Михаила Волкова, глава Совфеда Валентина Матвиенко призвала отслеживать ситуацию в компании, пока оттуда «все не разбежались».
Первый замглавы комитета СФ Иван Абрамов отметил, что программа, предложенная Советом палаты по модернизации отделений, находящихся в региональной и муниципальной собственности на условиях софинансирования с регионами, не принята. Не проработан вопрос о софинансировании регионами модернизации объектов, находящихся в собственности «Почты России». Есть масса примеров, где регионы берут на себя ремонт некоторых отделений.
Вместе с тем, в «Почте России» все еще есть 50-процентное отставание размера заработной платы в сравнении с рынком. Как результат — работники увольняются, а опустевшие отделения связи закрываются. При этом уровень износа по всем типам фондов очень высок.
Таким образом, сенаторы призвали предпринимать срочные и кардинальные меры по исправлению положения в компании.
Матвиенко попросила первого вице-спикера СФ Владимира Якушева подключиться к этой теме.
«Возьмитесь за эту тему и дожмите её. Иначе скоро все там разбегутся. Зарплаты маленькие, ну и условия… Особенно сельское отделение почты. В малых городах, в малых районах нельзя эту ситуацию дальше отпускать», — заключила спикер Совфеда.
При этом еще в конце 2025 года «Почта России» опровергла информацию о массовых увольнениях в компании. Текучесть персонала в компании за 11 месяцев — 32,9%, один из самых низких показателей в отрасли и среди сопоставимых компаний розничной торговли, отметили тогда в компании.
А летом того же года мировой судья в Москве оштрафовал «Почту России» на 230,6 млн рублей. Причиной стало нарушение условий предоставления инвестиций из бюджета на ремонт почтовых отделений.
Тогда же за «Почтой России» предложили законодательно закрепить статус уполномоченной организации по доставке почтовых сообщений в многоквартирные дома. Также ведомство предполагается интегрировать с цифровыми платформами, в том числе порталом «Госуслуги».