В Самаре зарплата уборщиков снега достигает 120 тысяч рублей

По его словам, сейчас наиболее остро ощущается потребность в водителях спецтехники. Нужно нанять еще 100 человек, чтобы выводить на улицы максимальное количество машин для уборки снега. Несмотря на рост зарплат, реализовать это в настоящее время сложно.
«У водителей техники зарплата сейчас приближается к 90−100 тысячам рублей, в зависимости от выработки человек может получить и 120 тысяч. Когда сотрудникам платили по 60−70 тысяч рублей, с кадрами было хуже. В таких условиях сложно парировать, если человек недоволен, он может в любой момент хлопнуть дверью и уйти. Сейчас проблема другая. Много водителей уехали работать в зону СВО и на Донбасс, где идет активная стройка», — рассказал Евгений Владимирский.
Чтобы привлечь кадры, департамент разрабатывает новую систему мотивации. Одна из рассматриваемых мер — выплата вознаграждений за каждого приведенного водителя.
«Это было опробовано в разных регионах страны. Эффективность не очень высока, но какой-то всплеск дает. Также мы планируем нанимать водителей на короткий период, тех, кто работает сезонно. Например, летом человек трудится на стройке, а зимой может у нас», — добавил Евгений Владимирский.
Помимо этого, в службы благоустройства требуются дворники для более качественной уборки тротуаров и лестниц.