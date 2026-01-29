В Самаре зарплата уборщиков снега достигает 120 тысяч рублей

«У водителей техники зарплата сейчас приближается к 90−100 тысячам рублей, в зависимости от выработки человек может получить и 120 тысяч. Когда сотрудникам платили по 60−70 тысяч рублей, с кадрами было хуже. В таких условиях сложно парировать, если человек недоволен, он может в любой момент хлопнуть дверью и уйти. Сейчас проблема другая. Много водителей уехали работать в зону СВО и на Донбасс, где идет активная стройка», — рассказал Евгений Владимирский.