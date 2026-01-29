TikTok решил миром иск о зависимости подростков от соцсетей

Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok достиг мирового соглашения по иску о формировании зависимости от социальных сетей у несовершеннолетних. Компания отказалась раскрывать условия сделки, передает издание The New York Times (NYT).
Иск подала 19-летняя жительница Калифорнии, обозначенная в материалах суда инициалами K.G.M. Она указала, что с детского возраста регулярно пользовалась социальными платформами, а алгоритмы рекомендаций и элементы интерфейса подталкивали к длительному и неконтролируемому просмотру контента. По данным иска, это привело к тревожным расстройствам, депрессии и искажению восприятия собственной внешности.
Ответчиками по делу, помимо TikTok, выступили корпорация Meta (компания «Мета» признана в РФ экстремистской и запрещена), а также сервисы YouTube и Snap. Представители последнего ранее сообщили о достижении досудебного соглашения с истцом.
Мировое соглашение было оформлено за несколько дней до начала рассмотрения дела по существу. Судебное разбирательство могло стать одним из первых процессов, напрямую оценивающих влияние цифровых платформ на психическое состояние подростков.
Иск входит в серию аналогичных дел, которые в ближайшее время планируют рассмотреть суды США. В рамках этих процессов заявители требуют установить ответственность технологических компаний за дизайн сервисов и алгоритмические механизмы вовлечения.
В судебных материалах указывается, что такие элементы, как бесконечная прокрутка ленты, автоматическое воспроизведение видео и персонализированные рекомендации, способны формировать компульсивное поведение. Эти практики, по данным истцов, коррелируют с ростом случаев депрессии и самоповреждений среди несовершеннолетних.
