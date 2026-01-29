TikTok решил миром иск о зависимости подростков от соцсетей

Иск подала 19-летняя жительница Калифорнии, обозначенная в материалах суда инициалами K.G.M. Она указала, что с детского возраста регулярно пользовалась социальными платформами, а алгоритмы рекомендаций и элементы интерфейса подталкивали к длительному и неконтролируемому просмотру контента. По данным иска, это привело к тревожным расстройствам, депрессии и искажению восприятия собственной внешности.