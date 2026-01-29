В Иркутской области за 2025 год отметили рост производства мяса и молока

В Иркутской области за 2025 год было произведено 163 тысячи тонн скота и птицы на убой, 428,6 тысячи тонн молока и 983,6 миллиона яиц. Объем производства скота и птицы вырос на 3,9% по сравнению с прошлым годом, включая увеличение.
— Производство свинины увеличилось на 3,8%, мяса птицы на 9%. Однако наблюдается снижение надоя молока и производства яиц на 0,9% и 2,6%, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата.
Основная часть продукции была получена сельскохозяйственными организациями. Средний надой от одной коровы составил 7526 килограммов. Яйценоскость кур-несушек составила 333 яйца на курицу. В течение года сельхозорганизации отгрузили 89,9 тысяч тонн зерновых, 9,4 тысячи тонн картофеля, 7,2 тысячи тонн овощей, 90,5 тысячи тонн скота и птицы, 109,5 тысячи тонн молока и 854,5 миллиона яиц.