В Иркутской области за 2025 год отметили рост производства мяса и молока

В Иркутской области за 2025 год было произведено 163 тысячи тонн скота и птицы на убой, 428,6 тысячи тонн молока и 983,6 миллиона яиц. Объем производства скота и птицы вырос на 3,9% по сравнению с прошлым годом, включая увеличение.