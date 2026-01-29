В ГД предложили установить гарантированную сумму выплат за наставничество

«Когда опытного работника, например, на заводе просят взять на себя наставничество новичков, он прекрасно понимает — свои силы, энергию, навыки, время он потратит не на выполнение собственных KPI, за что мог бы получить премию, а на обучение неопытных коллег. А если он очень хороший работник с большим стажем и высокой результативностью, то как наставник он вообще бесценен», — подчеркнул Камнев.