Рекордную долю поддельного сыра и масла выявили на российских прилавках

С мая 2024 года система маркировки «Честный знак» заблокировала на кассах более 600 миллионов попыток продажи нарушившей правила молочной продукции. Из этого объема свыше 330 миллионов единиц товара были просрочены, а около 280 миллионов — введены в оборот нелегально.