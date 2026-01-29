Рекордную долю поддельного сыра и масла выявили на российских прилавках

В 2025 году Роспотребнадзор и Россельхознадзор обнаружили рекордное количество фальсифицированной молочной продукции на прилавках российских магазинов. Об этом стало известно в среду, 28 января.
Так, доля поддельного сыра и масла в проверенных образцах составила почти 18 процентов, что стало самым высоким показателем за последние годы.
С мая 2024 года система маркировки «Честный знак» заблокировала на кассах более 600 миллионов попыток продажи нарушившей правила молочной продукции. Из этого объема свыше 330 миллионов единиц товара были просрочены, а около 280 миллионов — введены в оборот нелегально.
— Фальсифицирование молочной продукции технологически просто, и дает производителям экономическую выгоду при минимальных затратах, — объяснили в ведомстве.
Чаще всего для фальсификации используют незадекларированные растительные жиры, крахмал, сою или сухое молоко. Рост выявляемости связывают с увеличением числа проверок, в том числе в магазинах низкой ценовой категории, передает «Парламентская газета».
Покупателям необходимо внимательно читать маркировку продуктов при покупке колбасы. Об этом сообщила завкафедрой ФХТиБ Московского политеха, доктор сельскохозяйственных наук, доцент Нина Мясищева. Кроме того, необходимо проявлять осторожность при наличии длинных списков добавок, среди которых встречаются недорогие заменители натурального белка, такие как соя или крахмал, добавки, усиливающие вкус, и химические компоненты.