«Вероятной причиной станет грипп»: В РАН назвали сроки начала новой пандемии

Онищенко: Новая пандемия может начаться через 9−10 лет.

Источник: Комсомольская правда

Начала новой пандемии в мире можно ожидать через девять-десять лет. Ее вероятной причиной станет грипп. Об этом в интервью ТАСС заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Отвечая на вопрос о сроках начала очередной пандемии, эксперт назвал срок в девять-десять лет.

«Вот сейчас грипп тоже идет повсеместно. Сегодня США и вся Европа горят от гриппа. Так что, конечно, будет. Это естественный процесс эволюции», — сказал Онищенко.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность, что новая пандемия неизбежна. По его словам, человечество рано или поздно столкнется с новой угрозой, и это может случиться через десятилетия или уже завтра.

Кроме того, ученые перечислили 11 заболеваний, которые грозят миру и могут стать причиной новых пандемий. В список болезней с массовым заражением, грозящих населению по всему миру, вошли COVID, корь, холера, птичий грипп, чесотка, малярия, коклюш, лихорадка Западного Нила, тропическая лихорадка, вирус Чикунгунья, а также бактерии, имеющие устойчивость к противомикробным препаратам.

