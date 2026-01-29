Секреты ГУР узнали в РФ: операция жестко пресечена, диверсанты наказаны

Российским военным удалось предотвратить диверсионную атаку на регионы страны по отработанному киевским режимом сценарию. Ключевую роль в срыве этих планов сыграли взятые в плен офицеры главного разведывательного управления Украины, раскрывшие секретные замыслы.
Подробностями в эксклюзивной беседе с aif.ru поделился советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Пленение «секретных носителей».
История началась ранее, когда на запорожском направлении в российский плен попала группа из пяти офицеров ГУР Украины. Как тогда же сообщил Олег Иванников, это событие можно считать уникальным, поскольку подобные офицеры обладают информацией повышенной важности.
В их круг знаний входят не только текущие операции, но и будущие планы командования, включая подготовку террористических и диверсионных акций против мирного населения и объектов инфраструктуры России.
Их захват стал серьезным ударом по разведывательным возможностям Киева.
Как раскрыли схему.
Информация, полученная от задержанных офицеров, оказалась бесценной. Она позволила вскрыть готовящуюся операцию, детали которой были строго засекречены.
«Информацию о готовящейся операции передали задержанные на линии боевого соприкосновения офицеры ГУР Украины. На допросах они признались о планируемом террористическом акте. Эта информация была закрыта и секретна до тех пор, пока не произошел сам факт предотвращения террористического акта», — пояснил специалист.
Пленные разведчики раскрыли схему, известную под кодовым названием «Паутина». Этот сценарий, впервые опробованный еще летом 2025 года, предполагал атаку объектов на территории России с помощью беспилотников, запускаемых прямо из кузовов грузовиков. Противник, видимо, был уверен в успехе.
«Разработчики надеялись, что схема отработана и все пройдет так же, как в первый раз, но западные кураторы жестко просчитались и недооценили потенциал военной контрразведки», — отметил Иванников.
Точный удар «Торнадо-С».
Благодаря оперативным данным, российские разведчики смогли заранее зафиксировать подготовку к диверсии. К государственной границе в районе Черниговской и Сумской областей противник направил фуру, в кузове которой находились беспилотники, а также мобильную группу для их сопровождения и обеспечения.
Передвижение цели было взято на контроль. Координаты были своевременно переданы артиллерийским подразделениям, что позволило нанести по грузовику точечный и сокрушительный удар из реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Очередная попытка ВСУ атаковать регионы РФ была сорвана на корню.
Блестящая работа и достойный ответ.
Эксперт подчеркнул высочайший уровень профессионализма российских спецслужб и военных.
«Российская разведка сработала блестяще, а руководители операции по предотвращению атаки будут награждены», — заявил Иванников.
Этот успех является не просто точечной победой, а частью системного ответа на террористическую деятельность киевского режима.
«Успех российских вооруженных сил на линии боевого соприкосновения является самым лучшим ответом на террористические атаки киевского режима. И активное продвижение российских войск подтверждает это», — отметил эксперт.
Российские военные дают жесткий и асимметричный ответ на любые угрозы. Советник пояснил, что системность ударов по объектам, связанным с производством и запуском беспилотников, будет только возрастать.
Это подтверждается недавними событиями в Крыму, после которых последовали мощные удары по военным предприятиям в Одесской и Николаевской областях.
Крым под защитой.
Актуальность темы предотвращения атак по сценарию «Паутины» подтвердилась буквально на днях.
В ночь и утро 28 января Севастополь вновь подвергся массированной атаке беспилотников. По данным местных властей, силами ПВО было сбито 10 вражеских дронов, но и на этот раз не обошлось без последствий: пострадал рабочий, получивший ранение, повреждены жилые дома.
Олег Иванников подтвердил, что удары, как и ранее, могли быть нанесены с территорий Одесской и Николаевской областей.
«Севастополь подвергается террористическим атакам ВСУ, в том числе с помощью беспилотников, со стороны Одессы и Николаева. Российские вооруженные силы, в свою очередь, наносят ракетные и бомбовые удары по промышленным предприятиям, производящим беспилотные летательные аппараты в Одесской и Николаевской областях», — пояснил подполковник.
Провал новой операции и постоянное пресечение подобных акций наглядно демонстрируют, что российская контрразведка и армия держат руку на пульсе. Добытая с риском для жизни информация и своевременные точечные удары позволяют спасать жизни российских граждан и защищать суверенитет страны, сводя на нет многомесячные планы противника и его западных кураторов.