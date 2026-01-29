Секреты ГУР узнали в РФ: операция жестко пресечена, диверсанты наказаны

«Информацию о готовящейся операции передали задержанные на линии боевого соприкосновения офицеры ГУР Украины. На допросах они признались о планируемом террористическом акте. Эта информация была закрыта и секретна до тех пор, пока не произошел сам факт предотвращения террористического акта», — пояснил специалист.