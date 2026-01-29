В Госдуме хотят запретить рекламу фастфуда с участием детей

Рекламу фастфуда с участием детей могут запретить в РФ. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв, он подготовил соответствующий законопроект. Запрет должен коснуться рекламы продуктов с повышенным содержанием сахара, соли и жиров.
«Суть законопроекта: полный запрет на использование детских образов», — сказал Свищёв РИА Новости, добавив, что запрет должен коснуться также мультипликационных героев, которых используют в рекламе в расчёте на воздействие на детскую аудиторию.
Кроме того, реклама не должна использовать семейные сцены или игрушки для косвенного воздействия на детей, отметил депутат.
«Инициатива является логичным шагом в борьбе с детским ожирением и формированием культуры здорового питания с ранних лет, когда пищевые привычки только формируются», — резюмировал Свищёв.
