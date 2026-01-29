Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме хотят запретить рекламу фастфуда с участием детей

Свищёв призвал запретить использование в рекламе фастфуда образов детей и мультперсонажей.

Источник: Комсомольская правда

Рекламу фастфуда с участием детей могут запретить в РФ. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв, он подготовил соответствующий законопроект. Запрет должен коснуться рекламы продуктов с повышенным содержанием сахара, соли и жиров.

«Суть законопроекта: полный запрет на использование детских образов», — сказал Свищёв РИА Новости, добавив, что запрет должен коснуться также мультипликационных героев, которых используют в рекламе в расчёте на воздействие на детскую аудиторию.

Кроме того, реклама не должна использовать семейные сцены или игрушки для косвенного воздействия на детей, отметил депутат.

«Инициатива является логичным шагом в борьбе с детским ожирением и формированием культуры здорового питания с ранних лет, когда пищевые привычки только формируются», — резюмировал Свищёв.

Ранее ученые узнали, как полуфабрикаты сокращают нам жизнь.

Также врачи рассказали, как спасти подростков от нового вида ожирения, которое развивается по типу старческого.