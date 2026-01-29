В России отменят систему «бакалавр» и «магистр»: что ждет студентов в 2026 году

Горячева уточнила, что будет устранен запрет для выпускников специалитета на поступление в магистратуру на бюджетные места. Она отметила, что новая система особенно важна для инженерных и научно-технических профессий, требующих глубокой подготовки. Депутат добавила, что переход не будет резким.