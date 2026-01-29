Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России отменят систему «бакалавр» и «магистр»: что ждет студентов в 2026 году

РИА Новости: вузы РФ перейдут на новую систему образования в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В России с 1 сентября 2026 года отменят систему «бакалавр» и «магистр» и заменят ее на два новых формата высшего образования. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

«Вместо формулы “бакалавр — магистр” вводится: базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет — в зависимости от специальности, специализированное высшее образование продолжительностью один-три года — по сути, обновленный формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками», — сказала депутат в интервью РИА Новости.

Горячева уточнила, что будет устранен запрет для выпускников специалитета на поступление в магистратуру на бюджетные места. Она отметила, что новая система особенно важна для инженерных и научно-технических профессий, требующих глубокой подготовки. Депутат добавила, что переход не будет резким.

Ранее KP.RU писал, что в России предложили ввести бесплатное первичное образование в вузах и колледжах для студентов. В перечень профессий войдут такие как врач, учитель и инженер. В Госдуме отметили, что обучающиеся подвержены высокой нагрузке.