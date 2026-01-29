Раритеты вместо обычных машин: чем жив рынок JDM в Приморье

Не менее знаменит Nissan Fairlady Z (Z32), который в год своего выхода, в 1990-м, был признан «Импортным автомобилем года» по версии издания Motor Trend. Модель предлагается в Приморье за 2,15 млн рублей. Автомобиль оснащен 3-литровым двигателем, механической коробкой передач и для своего времени был технологическим прорывом, получив активную подвеску, ABS и систему контроля тяги. Съемная крыша в стиле T-Top добавляет ему шарма.