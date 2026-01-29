Раритеты вместо обычных машин: чем жив рынок JDM в Приморье

Эксперты представили подборку легендарных моделей, которые сохраняют высокий спрос на протяжении десятилетий. В нее вошли три знаковых автомобиля, каждый из которых является вехой в истории японского автомобилестроения, передает «Восток Медиа».
Среди них выделяется Toyota Supra 1992 года (GA70), чья репутация построена на мощном турбированном двигателе. В конкретном экземпляре установлен модернизированный агрегат 1JZ-GTE, выдающий около 500 лошадиных сил, который управляется продвинутым блоком Stealth PCM. Особенностью кузова является редкая конструкция «тарга». Стоимость этого раритета оценивается в 2 миллиона рублей.
Не менее знаменит Nissan Fairlady Z (Z32), который в год своего выхода, в 1990-м, был признан «Импортным автомобилем года» по версии издания Motor Trend. Модель предлагается в Приморье за 2,15 млн рублей. Автомобиль оснащен 3-литровым двигателем, механической коробкой передач и для своего времени был технологическим прорывом, получив активную подвеску, ABS и систему контроля тяги. Съемная крыша в стиле T-Top добавляет ему шарма.
Завершает подборку Honda Prelude 1997 года, которая прославилась своей исключительной управляемостью. Ее ключевой инновацией стала sophisticated система полного привода, делавшая автомобиль выдающимся на виражах. Производство модели прекратили из-за высокой стоимости, что делает этот экземпляр с мотором H22A особенным. Владелец выставляет автомобиль на продажу за 750 тысяч рублей.
Эти автомобили давно перестали быть просто средством передвижения. Они олицетворяют собой золотую эру японской инженерной мысли, когда создавались машины, навсегда вошедшие в историю.