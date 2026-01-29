Почти 50 тысяч иностранцев посетили Новосибирскую область в 2025 году

Одним из факторов успешного продвижения региона эксперты называют научно-популярный маршрут «Наука на вкус». Кроме того, Новосибирск привлекает туристов обширной культурной программой, гастрономией и развитой транспортной инфраструктурой.
По оперативным данным, за 11 месяцев 2025 года турпоток составил 2,9 млн поездок, в гостиницах и отелях размещено 1,5 млн туристов. В регионе работают 338 отелей, 337 туристических фирм, 20 санаториев и 109 баз отдыха. Число иностранных туристов выросло до 48 тысяч из 154 стран, в 2024 году их было 37 тысяч. В топ-5 стран приезжающих входят Китай, Казахстан, Германия, Индия и Турция.
Для поддержки туристической отрасли в 2025 году регион выделил 112 млн рублей на создание, благоустройство и реконструкцию объектов, развитие инфраструктуры, оборудование для турмаршрутов и цифровые проекты. В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» поддержано семь предпринимательских инициатив на 35 млн рублей, включая обустройство зон отдыха в санаториях, открытие тематического кафе и закупку оборудования для инклюзивного туризма.