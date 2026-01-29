Почти 50 тысяч иностранцев посетили Новосибирскую область в 2025 году

По оперативным данным, за 11 месяцев 2025 года турпоток составил 2,9 млн поездок, в гостиницах и отелях размещено 1,5 млн туристов. В регионе работают 338 отелей, 337 туристических фирм, 20 санаториев и 109 баз отдыха. Число иностранных туристов выросло до 48 тысяч из 154 стран, в 2024 году их было 37 тысяч. В топ-5 стран приезжающих входят Китай, Казахстан, Германия, Индия и Турция.