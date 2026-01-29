Родственники жертвы «политеховского маньяка» потребовали ужесточить приговор

Напомним, что ранее полиция задержала Виталия Манишина, заместителя главы администрации Калманского района, который в начале 2000-х годов изнасиловал и убил как минимум пять девушек. Мужчина также подозревался в убийстве девушки в 1989 году, а всего он признался в 11 преступлениях, совершённых в начале нулевых. Манишин работал ветеринаром и директором крестьянско-фермерского хозяйства в Калманском районе. В Барнауле суд приговорил Манишина к 25 годам лишения свободы — первые семь лет он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.