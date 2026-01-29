Родственники жертвы «политеховского маньяка» потребовали ужесточить приговор

«Апелляционную жалобу по Манишину подала Ондар Шончалай Кызыл-ооловна», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве пояснили, что заявительница представляет интересы потерпевших и настаивает на пересмотре меры пресечения. Ранее сообщалось, что рассмотрение апелляции назначено на 19 февраля.
Ондар Шончалай является родственницей девушки, которая приехала из Тувы для поступления в Алтайский государственный технический университет и стала одной из жертв серийного убийцы. В 1999 году абитуриентка вышла из общежития, чтобы подать документы в вуз, и бесследно исчезла. Её останки были обнаружены спустя год в овраге на территории Калманского района.
Напомним, что ранее полиция задержала Виталия Манишина, заместителя главы администрации Калманского района, который в начале 2000-х годов изнасиловал и убил как минимум пять девушек. Мужчина также подозревался в убийстве девушки в 1989 году, а всего он признался в 11 преступлениях, совершённых в начале нулевых. Манишин работал ветеринаром и директором крестьянско-фермерского хозяйства в Калманском районе. В Барнауле суд приговорил Манишина к 25 годам лишения свободы — первые семь лет он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.
