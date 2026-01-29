Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неплательщик штрафов ГАИ пожаловался новосибирским приставам на списание денег

С его счетов списали средства, которые якобы он получил от третьего лица.

Источник: Комсомольская правда

Злостный неплательщик штрафов за нарушения ПДД пожаловался новосибирским судебным приставам на списание денег со своих счетов. По словам мужчины, он получил определенную сумму от третьего лица, и она «моментально пропала». А так как деньги ему не принадлежат, то он попросил «снять арест с расчетного счета хотя бы на полчаса», чтобы вернуть средства третьему лицу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

— У неплательщика имеется 65 исполнительных производств, связанных с неоплаченными административными штрафами за нарушения ПДД, включая исполнительский сбор, — уточнили в пресс-службе.

Общая сумма долга у мужчины по штрафам достигла 72 тысяч рублей, а по исполнительскому сбору — 65 тысяч рублей. Пока с должника удалось взыскать 30 тысяч.