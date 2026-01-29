Неплательщик штрафов ГАИ пожаловался новосибирским приставам на списание денег

Злостный неплательщик штрафов за нарушения ПДД пожаловался новосибирским судебным приставам на списание денег со своих счетов. По словам мужчины, он получил определенную сумму от третьего лица, и она «моментально пропала». А так как деньги ему не принадлежат, то он попросил «снять арест с расчетного счета хотя бы на полчаса», чтобы вернуть средства третьему лицу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.