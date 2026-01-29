В Уфе начался ремонт лицея № 46

В 2026 году в башкирской столице запланирован самый масштабный этап программы капремонта школ за последние годы, напомнили в муниципалитете. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного главой государства Владимиром Путиным, ремонтные работы пройдут сразу в 16 учреждениях образования.
Комплексный капремонт включает в себя обновление кровли, фасада, системы отопления; замену сантехнических узлов, радиаторов, систем водоснабжения, канализации, пожаротушения; электромонтажные работы слаботочных сетей, потолков, полов; ремонт лестницы и крыльца; а также внутренние отделочные работы, демонтаж и установку сцены.
Важно, что программа не ограничивается только ремонтными работами, а подразумевает масштабное развитие школ, включая оборудование.
«Капремонт существенно повысит энергетическую эффективность здания школы, а также создаст более комфортные и современные условия для образовательного процесса. Во время ремонтных работ занятия для учащихся организованы на базе нового Центра образования № 163», — добавили в мэрии Уфы.
Ранее в лицее № 5 и школе № 22 Уфы начался капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщал Башинформ.