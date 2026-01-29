Трубин забил «Реалу» и вывел «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов

Анатолий Трубин выступает за португальский клуб с лета 2023 года. В составе «Бенфики» он выиграл Кубок португальской лиги в сезоне-2024/25, а также стал обладателем Суперкубка страны в 2025 году. Ранее футболист защищал цвета донецкого «Шахтера».