Трубин забил «Реалу» и вывел «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов

Украинский футболист португальской «Бенфики» Анатолий Трубин отличился в матче против мадридского «Реала» и помог своей команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщают спортивные СМИ.
Встреча завершилась победой «Бенфики» со счетом 4:2. Один из мячей на свой счет записал 24-летний Трубин. Этот результат позволил португальскому клубу завершить общий этап турнира на 24-м месте. По разнице забитых и пропущенных мячей «Бенфика» опередила французский «Марсель» и сохранила шансы на продолжение борьбы.
Согласно регламенту турнира, в стыковой раунд плей-офф выходят команды, занявшие места с 9-го по 24-е. «Бенфика» оказалась в числе последних участников этой стадии.
Анатолий Трубин выступает за португальский клуб с лета 2023 года. В составе «Бенфики» он выиграл Кубок португальской лиги в сезоне-2024/25, а также стал обладателем Суперкубка страны в 2025 году. Ранее футболист защищал цвета донецкого «Шахтера».
Ранее в 23-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу над лондонским «Арсеналом». Матч завершился со счетом 3:2. Несмотря на поражение, «Арсенал» сохранил лидерство в таблице с 50 очками, опережая «Манчестер Сити» и «Астон Виллу» на четыре очка. «Манчестер Юнайтед» с 38 очками занимает четвертое место.
Читайте также: Сотрудники администрации российского города ушли добровольцами на СВО.