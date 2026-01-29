Гималайской медведице Урсуле из Ростовского зоопарка исполнилось 18 лет

В донской столице отметила день рождения гималайская медведица Урсула. Об этом сообщаеся в телеграм-канале учреждения.
Урсула родилась 28 января 2008 года у пары гималайских медведей Андрея и Маши. Ей исполнилось 18 лет. Свой праздник именинница пропустила по уважительным причинам: в начале ноября она вместе с родителями впала в спячку в устланной сеном берлоге. Увидеть всех троих можно будет весной.
В теплое время года Урсула продолжит участвовать в традиционной акции зоопарка — показательных кормлениях. По словам зоологов, пища гималайских медведей на 85 процентов состоит из растений: кедровых и других орехов, желудей, ягод, плодов, корневищ, побегов трав и кустарников. А белок они получают, поедая насекомых и личинки. Что касается Урсулы, то ее любимое лакомство — фрукты и яйца.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.