Юрист рассказал, из-за каких комментариев банк может заблокировать перевод

Банки стали чаще блокировать переводы россиян из-за «нетипичного» поведения. Под это определение попадает нехарактерная сумма, частота и время переводов, а также устройство, с которого осуществляется транзакция. Иногда блокируются даже переводы самому себе. «Вечерняя Москва» разбиралась, когда именно банк может заблокировать перевод, где в это время находятся деньги и как снять блокировку.