Юрист рассказал, из-за каких комментариев банк может заблокировать перевод

Российские банки могут автоматически заблокировать перевод с карты на карту, если система сочтет комментарий к нему признаком коммерческой деятельности. Об этом предупредил юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.
Он объяснил, что личный счет не предназначен для предпринимательских операций. Специалист рекомендовал избегать в поле «сообщение получателю» таких формулировок, как «оплата услуг», «оплата за товар», «заказ» или «аренда».
— В стоп-лист комментариев получателю должны войти такие слова как оплата услуг, оплата за товар, заказ, аренду и любые другие, которые позволят трактовать ваш перевод, как коммерческий, — пояснил Хаминский в беседе с агентством «Прайм».
Он отметил, что все банки обязаны анализировать переводы в рамках закона о противодействии легализации доходов, а доля операций, заблокированных из-за комментариев, в последние годы выросла. Самый надежный способ избежать проблем — не заполнять это поле вовсе, а обмениваться нужной информацией через мессенджеры.
Банки стали чаще блокировать переводы россиян из-за «нетипичного» поведения. Под это определение попадает нехарактерная сумма, частота и время переводов, а также устройство, с которого осуществляется транзакция. Иногда блокируются даже переводы самому себе. «Вечерняя Москва» разбиралась, когда именно банк может заблокировать перевод, где в это время находятся деньги и как снять блокировку.