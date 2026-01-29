ВОЗ оценила смертность вируса Нипах до 75 процентов

Смертность от вируса Нипах, случаи заражения которым были зафиксированы в Индии в январе, может достигать 75 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Всемирной организации здравоохранения в Женеве Тарика Жазаревича.
По данным ВОЗ, глобальный уровень летальности вируса оценивается в диапазоне от 40 до 75 процентов. Показатели зависят от штамма инфекции, а также от качества эпидемиологического надзора и возможностей системы здравоохранения конкретной страны. В организации подчеркивают, что Нипах относится к числу наиболее опасных вирусов в мире, при этом эффективных лекарств и вакцин против него до сих пор не существует.
В ВОЗ указали на необходимость минимизировать риск передачи инфекции от летучих мышей к человеку. В частности, рекомендуется кипятить сок финиковой пальмы, который широко употребляется в ряде регионов, тщательно мыть и очищать фрукты перед употреблением, а плоды со следами укусов летучих мышей — выбрасывать.
Отдельное внимание уделяется риску заражения через домашних животных. Естественные случаи инфицирования ранее фиксировались у свиней, лошадей, а также у домашних и диких кошек. В связи с этим при работе с животными рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты.
На фоне сообщений о выявленных случаях заболевания ряд стран Азии, включая Вьетнам, Сингапур и Индонезию, объявили об усилении санитарно-эпидемиологического контроля.
Вирус Нипах вызывает тяжелую лихорадку и энцефалопатию, приводящую к поражению и гибели клеток головного мозга. Основными переносчиками инфекции являются летучие лисицы и летучие мыши. Заражение человека, как правило, происходит при употреблении фруктов, на которые попала слюна инфицированных животных, либо при контакте с зараженными домашними животными. При этом вирус практически не передается воздушно-капельным путем и требует прямого контакта с биологическими жидкостями заболевшего.
