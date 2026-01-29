ВОЗ оценила смертность вируса Нипах до 75 процентов

По данным ВОЗ, глобальный уровень летальности вируса оценивается в диапазоне от 40 до 75 процентов. Показатели зависят от штамма инфекции, а также от качества эпидемиологического надзора и возможностей системы здравоохранения конкретной страны. В организации подчеркивают, что Нипах относится к числу наиболее опасных вирусов в мире, при этом эффективных лекарств и вакцин против него до сих пор не существует.