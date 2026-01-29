Омский «Арлекин» соберет кукольников пяти стран и десяти регионов России

Участником фестиваля может стать любой театр. Такой поход дает зрителям уникальную возможность познакомиться с лучшими образцами современного мирового кукловодства. Заявки на форум прислали 76 российских и восемь зарубежных театров. Сито отборочной комиссии прошли спектакли из пяти стран и десяти регионов России, которые соответствовали заявленной теме в наибольшей степени.
«В гостях у “Арлекина” — конкурсный фестиваль. Уже известен состав жюри, которое определит обладателя гран-при и победителей в семи номинациях. В числе экспертов — директор Международного фестиваля КУКАРТ Давид Бурман, руководитель курса Российского института театрального искусства (ГИТИС) Александр Вислов, замдиректора театра “Karlsson Haus” Олеся Кренская, главный редактор журнала “Сцена” Дмитрий Родионов, редактор театральных изданий Мария Шимадина.
Кукольники Сургута, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Йошкар-Олы, Кирова, Нижнего Тагила, Мордовии, Мытищ, Тюмени, Перми, Омска покажут спектакли, адресованные разным возрастным категориям.
Бразилец Родриго Андраде (театр «O QUE DE QUE» из Сан-Паулу) привезет бэби-спектакль «Мой маленький секрет». Самобытные постановки покажут театры Ливана, Ирана, Китая. Спектакль для подростков «Ефросинья Полоцкая» представит Гродненский театр (Беларусь).
Международный фестиваль театров кукол «В гостях у “Арлекина” будет проходить в Омске с 15 по 19 мая.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Союза театральных деятелей РФ, Российского центра Международной ассоциации театров кукол УНИМА, правительства Омской области.
Кстати.
Фестиваль «В гостях у “Арлекина” стартовал в Омске в 2009-м году. За это время его участниками стали 86 театров из 29 стран.