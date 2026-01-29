Ричмонд
В Новосибирске продают редкий «ГАЗ-12» ЗИМ за 2,5 млн рублей

Это автомобиль 1959 года выпуска.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске продают «ГАЗ-12» ЗИМ 1959 года выпуска за 2,5 млн рублей. Соответствующая публикация появилась на популярной платформе с объявлениями по продаже машин.

— Технические характеристики: 3,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 лошадиных сил, механическая коробку передач, — указано в объявлении.

Заявленный пробег автомобиля — 125 000 км. Владелец лаконично отмечает, что машина находится в хорошем состоянии.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске продают отреставрированную Mitsubishi почти за 2 млн рублей.