В Новосибирске продают редкий «ГАЗ-12» ЗИМ за 2,5 млн рублей

В Новосибирске продают «ГАЗ-12» ЗИМ 1959 года выпуска за 2,5 млн рублей. Соответствующая публикация появилась на популярной платформе с объявлениями по продаже машин.
— Технические характеристики: 3,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 лошадиных сил, механическая коробку передач, — указано в объявлении.
Заявленный пробег автомобиля — 125 000 км. Владелец лаконично отмечает, что машина находится в хорошем состоянии.
