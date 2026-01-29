Будем реагировать должным образом: МИД назвал грабежом незаконные действия Запада с активами РФ

Дипломат напомнил, что иск к депозитарию Euroclear в московский арбитраж ЦБ подал еще в декабре прошлого года. Россия намерена добиваться возвращения незаконно замороженных активов в том числе и по линии МИД.
«Разумеется, любые противоправные действия с российскими активами мы расцениваем как грабеж, на который наша страна будет реагировать должным образом», — подчеркнул он.
После этого глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, почему иск из-за активов России к Euroclear был подан только в 2025 году, а не раньше.
Также сообщалось, что Центробанк в качестве ответа на блокировку активов РФ Евросоюзом может взыскать у компаний Европы убытки, забрав некоторые их активы в России. Эти активы насчитывают примерно 10−15 триллионов рублей.