«Калибры», «Ураны», боевые вертолеты: русский фрегат удивил НАТО оружием

После 119-дневного похода и 15 тысяч морских миль за кормой фрегат «Маршал Шапошников» бросил якорь в порту Маската, приковывая к себе внимание военных аналитиков по всему миру. Визит высокопоставленного российского чиновника на борт лишь подчеркнул значимость этого корабля. Но что скрывает его обновленный силуэт? Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл детали трансформации, которая превратила противолодочный корабль в грозу морей и реальную угрозу для сил НАТО в Тихоокеанском регионе.
Из прошлого в будущее: метаморфоза в океане.
Изначально «Маршал Шапошников» был классическим большим противолодочным кораблем (БПК) с солидным водоизмещением. Но масштабная модернизация перевернула все представления о его возможностях. «По сути, в старом корпусе был получен многоцелевой корабль, сохранивший при этом свои противолодочные возможности», — обозначил ключевое изменение Василий Дандыкин.
Раньше корабль мог бороться преимущественно с подводными угрозами. Сегодня он — универсальный боец, способный решать широкий спектр задач. Это больше не узкопрофильный специалист, а корабль-символ нового подхода российского ВМФ к перевооружению.
Сердце огневой мощи: «Калибры» и «Ураны» под палубой.
Самым значимым новшеством, кардинально изменившим боевой потенциал фрегата, стало ракетное вооружение. «Фрегат после модернизации значительно увеличил свою огневую мощь… теперь он оснащен ракетами типа “Калибр” (в количестве восьми единиц) и ракетами “Уран”», — констатировал эксперт.
Наличие восьми крылатых ракет «Калибр» — это качественный скачок. Они позволяют «Маршалу Шапошникову» поражать наземные и надводные цели на расстоянии в сотни километров, выполняя роль стратегического сдерживания даже вдали от родных берегов. Противокорабельные комплексы «Уран» дополняют картину, делая фрегат смертельно опасным для любого надводного противника. При этом корабль не утратил своей «изюминки»: его противолодочные возможности остаются на высоте.
Не только ракеты: артиллерия и воздушное крыло.
Мощь фрегата — не только в ракетах. «На борту фрегата также базируются два вертолета и установлена одноорудийная 100-мм артиллерийская установка», — отметил Дандыкин. Авиационная группа расширяет радиус действия корабля, позволяя вести разведку, поиск подлодок или высадку групп. Артиллерийская установка обеспечивает огневую поддержку в ближнем бою и для отражения атак с воздуха.
«До модернизации ударных возможностей у корабля практически не было», — напомнил эксперт. Сейчас же «Маршал Шапошников» представляет собой сбалансированный и грозный комплекс, готовый к любым вызовам в дальней морской зоне.
Угроза для Альянса: почему НАТО внимательно следит за фрегатом.
Возможности обновленного корабля не остались незамеченными. «Фрегат “Маршал Шапошников” является серьезным многоцелевым кораблем первого ранга и, несомненно, несет угрозу для НАТО», — заявил Василий Дандыкин. Его слова — не преувеличение.
Способность наносить высокоточные удары по ключевой инфраструктуре или группировкам флота на большом удалении превращает этот корабль в фактор стратегического влияния России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Это многоцелевое судно дальней морской и океанской зоны», — подчеркнул эксперт, говоря о его оперативном предназначении.
Где служит «Маршал»: от Персидского залива до Тихого океана.
Несмотря на общую напряженность, фрегат сейчас действует далеко от зоны специальной военной операции. «Данный же корабль выполняет задачи в Тихоокеанском регионе, принимает участие в совместных учениях, а также несет службу в районе Персидского залива», — пояснил Дандыкин.
Его визит в Оман — часть этой работы: демонстрация флага, развитие военного сотрудничества и поддержание присутствия в ключевых точках мирового океана.
Именно на Тихом океане его роль особенно важна. «На данный момент фрегат “Маршал Шапошников” является, пожалуй, самым мощным на Тихоокеанском флоте после гвардейского ракетного крейсера “Варяг”», — подытожил эксперт. Он — новый лидер и флагман в своем классе, несущий вахту на стратегическом направлении.
Прообраз будущего флота: по чьему пути пойдут другие.
Успех этой глубокой модернизации задает тренд. «По всей видимости, по образцу “Маршала Шапошникова” будут модернизировать и остальные БПК, остающиеся в строю, такие как “Адмирал Трибуц” и “Адмирал Виноградов”», — предположил собеседник издания.
Это означает, что в ближайшие годы Тихоокеанский флот может получить несколько аналогично усиленных кораблей, что кратно увеличит его ударный потенциал.
Легенда в деле: 22 минуты славы в Аденском заливе.
У фрегата уже есть своя легендарная страница в истории. В 2010 году «Маршал Шапошников» прославился на весь мир блестящей операцией по освобождению танкера «Московский университет» от сомалийских пиратов в Аденском заливе. Тогда морские пехотинцы освободили судно за рекордные 22 минуты без потерь среди экипажа. Эта операция наглядно показала высокую выучку экипажа и готовность корабля к реальным боевым действиям задолго до своей главной трансформации.
Сегодня, получив новое вооружение, «Маршал Шапошников» готов к вызовам уже другого масштаба. Из специализированного охотника за подлодками он превратился в многоцелевой ударный фрегат, один из сильнейших в своем классе на Дальнем Востоке, — символ обновленной мощи российского флота, которая продолжает расти.