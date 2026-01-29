«Калибры», «Ураны», боевые вертолеты: русский фрегат удивил НАТО оружием

После 119-дневного похода и 15 тысяч морских миль за кормой фрегат «Маршал Шапошников» бросил якорь в порту Маската, приковывая к себе внимание военных аналитиков по всему миру. Визит высокопоставленного российского чиновника на борт лишь подчеркнул значимость этого корабля. Но что скрывает его обновленный силуэт? Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл детали трансформации, которая превратила противолодочный корабль в грозу морей и реальную угрозу для сил НАТО в Тихоокеанском регионе.